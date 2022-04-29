الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورج في الشوط الأول

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع مضيفه ستراسبورج بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

افتتح كيفن جاميرو التسجيل لستراسبورج في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة زميله لوكاس بيرين، لينفرد بمرمى دوناروما ويسكن الكرة شباكه.

وفي الدقيقة 23، تمكن كيليان مبابي من إدراك التعادل لباريس سان جيرمان من متابعة لتمريرة زميله نيمار دا سيلفا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: سيرجيو راموس - ماركينيوس - كيميبيمبي

خط الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - دانيلو - خوان برنات

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - ليونيل ميسي - كيليان مبابي

يُذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد تعادله الجولة الماضية مع لينس.