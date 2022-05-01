أخبار التكنولوجيا|قلق بين موظفى تويتر بعد نية إيلون ماسك تسريحهم.. وسامسونج الأولى في مبيعات الهواتف الذكية

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت تسريبات أن ساعة Pixel Watch الذكية القادمة من شركة جوجل ستنافس على أفضل ساعة ذكية مخصصة لهواتف الأندرويد لما تشتمل عليه من قدرات كبيرة وكذلك في التصميم الأنيق الخاص بها.



أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثا أمنيا طارئا لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح جوجل كروم Google Chrome ، وطالبت الشركة جميع المستخدمين حول العالم من ضرورة تثبيت التحديث الجديد حفاظا على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.



في إنجاز جديد لها، حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية، للربع الأول للعام الحالي 2022، متفوقة على شركة آبل الأمريكية، وذلك بعد شحن حوالي 74 مليون وحدة.



تسيطر حالة من القلق الشديد على موظفى شركة تويتر منذ الإعلان عن صفقة استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك على تويتر بسبب مخاوف كبيرة من نية ماسك تسريح عدد كبير من الموظفين وإجراءات تعديلات جذرية.



تعرض تطبيق نبض الاخباري الشهير أمس للاختراق من جانب قراصنة مجهولين، قاموا بنشر أخبار كاذبة، وأدي ذلك إلى إغلاق التطبيق في مصر.



ساند جاك دورسي، مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، رجل الأعمال إيلون ماسك من البداية عندما قرر شراء تويتر والاستحواذ عليه، وقدم الدعم له واصفًا إياه بأنه "الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر".