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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|قلق بين موظفى تويتر بعد نية إيلون ماسك تسريحهم.. وسامسونج الأولى في مبيعات الهواتف الذكية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف قدرات جبارة لساعة جوجل Pixel Watch الأفضل لهواتف الأندرويد


كشفت تسريبات أن ساعة Pixel Watch الذكية القادمة من شركة جوجل ستنافس على أفضل ساعة ذكية مخصصة لهواتف الأندرويد لما تشتمل عليه من قدرات كبيرة وكذلك في التصميم الأنيق الخاص بها.

 

جوجل تطلق تحديثا أمنيا طارئا لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح Google Chrome


أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثا أمنيا طارئا لأكثر من 3.2 مليار مستخدم لمتصفح جوجل كروم Google Chrome ، وطالبت الشركة جميع المستخدمين حول العالم من ضرورة تثبيت التحديث الجديد حفاظا على أجهزتهم وحساباتهم من خطر التعرض للاختراق.

 

بعد شحن 74 مليون وحدة.. سامسونج الأولى في مبيعات الهواتف الذكية


في إنجاز جديد لها، حققت  شركة سامسونج الكورية الجنوبية، المركز الأول في مبيعات الهواتف الذكية، للربع الأول للعام الحالي 2022، متفوقة على شركة آبل الأمريكية، وذلك بعد شحن حوالي 74 مليون وحدة.

 

قلق بين موظفى تويتر بعد نية إيلون ماسك تسريحهم وباراج أجراوال يحاول التهدئة


تسيطر حالة من القلق الشديد على موظفى شركة تويتر منذ الإعلان عن صفقة استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك على تويتر بسبب مخاوف كبيرة من نية ماسك تسريح عدد كبير من الموظفين وإجراءات تعديلات جذرية.

 

بعد اختراق تطبيق «نبض».. كيف تحمي أنظمة الشركات والحسابات من الهاكرز؟


تعرض تطبيق نبض الاخباري الشهير أمس للاختراق من جانب قراصنة مجهولين، قاموا بنشر أخبار كاذبة، وأدي ذلك إلى إغلاق التطبيق في مصر.

 

مؤسس تويتر ينصح إيلون ماسك بضرورة الإبقاء عليه شركة خاصة


ساند جاك دورسي، مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، رجل الأعمال إيلون ماسك من البداية عندما قرر شراء تويتر والاستحواذ عليه، وقدم الدعم له واصفًا إياه بأنه "الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر".

 

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