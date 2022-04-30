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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

قلق بين موظفى تويتر بعد نية إيلون ماسك تسريحهم وباراج أجراوال يحاول التهدئة

حالة من القلق بين
حالة من القلق بين موظفى تويتر بعد نية إيلون ماسك تسريحهم

 تسيطر حالة من القلق الشديد على موظفى شركة تويتر منذ الإعلان عن صفقة استحواذ رجل الأعمال، إيلون ماسك على تويتر بسبب مخاوف كبيرة من نية ماسك تسريح عدد كبير من الموظفين وإجراءات تعديلات جذرية.

 

وأفادت مصادر مطلعة أن ماسك دعا المقرضين إلى خفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ، لكن التخفيضات في التكلفة لا تزال غير واضحة، حيث قال أحد المصادر إن ماسك لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف حتى يتولى ملكية تويتر.

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وفقا لموقع Business Insider فإن إيلون ماسك اقترح الاستغناء عن عد من الموظفين، ودعوة المؤثرين لإنشاء محتوى ، وتقديم خدمات الاشتراك لتحسين خدمة تويتر.  

 

كما اقترح ماسك أيضًا تحقيق الدخل من التغريدات وخفض رواتب المديرين التنفيذيين والمجلس، وفقًا لتقارير بلومبرج وواشنطن بوست ورويترز ، ولكن على الرغم من أن ماسك طرح هذه الأفكار على المصرفيين لتحسين النتيجة النهائية لتويتر ، إلا أنه لم يدرجها في الخطط الرسمية التي تم تقديمها إلى مجلس إدارة تويتر.

 

وتتناقض محادثات ماسك وراء الكواليس حول النتيجة النهائية مع تصريحاته العامة حول شراء تويتر، حيث قال ماسك إن تويتر "ليس وسيلة لكسب المال" ، مضيفًا: "أنا لا أهتم بالاقتصاد على الإطلاق".

 

باراج أجراوال يحاول امتصاص غضب الموظفين

 

وحاول الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، باراج أجراوال ، تهدئة غضب الموظفين خلال اجتماع عقده أمس الجمعة على مستوى الشركة حيث طالب الموظفون بإجابات حول كيفية تخطيط المديرين للتعامل مع تسريح الموظفين التي دعا إليها إيلون ماسك.

 

وتناولت أسئلة الموظفين عدد من الجوانب الخاصة بالتغييرات التى سيتم تنفيذها في الشركة بالإضافة إلى أسئلة حول الأمن الوظيفي ووضع سياسات الكلام والسلامة وكذلك المخاوف المتعلقة بنية ماسك، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.  

 

وسأل أحد موظفى تويتر باراج أجراوال حول ما هي أفكاره الصادقة بشأن الاحتمال الكبير جدًا بأن العديد من الموظفين لن يكون لديهم وظائف بعد إتمام إجراءات الصفقة.

 

وأجاب أجراوال أن تويتر كان يهتم دائمًا بموظفيه وسيواصل القيام بذلك، وقال مسؤولون تنفيذيون خلال الاجتماع إن معدل تناقص الموظفين لم يتغير مقارنة بالمستويات التي سبقت أنباء اهتمام ماسك بشراء الشركة.   
 

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