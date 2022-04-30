مؤسس تويتر ينصح إيلون ماسك بضرورة الإبقاء عليه شركة خاصة

ساند جاك دورسي، مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، رجل الأعمال إيلون ماسك من البداية عندما قرر شراء تويتر والاستحواذ عليه، وقدم الدعم له واصفًا إياه بأنه "الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر".

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن جاك دورسي قد نصح إيلون ماسك بأن تويتر لابد أن يكون شركة خاصة، وأنه يجب اعتباره بأنه منصة تقدم فائدة إيجابية للجمهور، وليس فقط آلة ربح .



وفقًا لمسؤولين تنفيذيين سابقين على تويتر لم يُكشف عن أسمائهم صرحوا للصحيفة بأنه يبدو أن ماسك ودورسي شعروا أن تويتر سيعمل بشكل أفضل كمؤسسة مملوكة للقطاع الخاص بسبب اهتمامهم بإعادة الأشخاص المحظورين على تويتر كما أنهم منزعجين من إلغاء النظام الأساسي للأشخاص.

وفي وقت سابق، قال جاك دورسي في مجموعة تغريدات متعاقبة قال إن حل مشكلة تويتر يمكن في كونه يعامل كشركة، وليس كبروتوكول يمكنه أن يطبق من أجل المنفعة العامة، لذلك أرى أن ماسك هو الحل الفريد والاستثنائي لإنقاذ تويتر.



كما صرح دورسي بأنه يثق في قدرات ماسك ومهتمه هى أن يوسع آفاق الوعى، وأكد أنه “من حيث المبدأ لا يعتقد أن أي شخص يجب أن يمتلك أو يدير تويتر باعتباره شركة بالمعنى التجاري، كما وصف استحواذ ماسك على تويتر بأنه "أول خطوة صحيحة".