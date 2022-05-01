تسريبات تكشف قدرات جبارة لساعة جوجل Pixel Watch الأفضل لهواتف الأندرويد

كشفت تسريبات أن ساعة Pixel Watch الذكية القادمة من شركة جوجل ستنافس على أفضل ساعة ذكية مخصصة لهواتف الأندرويد لما تشتمل عليه من قدرات كبيرة وكذلك في التصميم الأنيق الخاص بها.

وبحسب موقع Android Police فإن ساعة Pixel Watch ستحصل على عمر بطارية بقوة 300 مللى أمبير وبالتالي ستتفوق على على بطارية Galaxy Watch4 من شركة سامسونج والتى تحتوى على سعة 247 مللي أمبير، كما ستوفر خياران مختلفان من الحجم.

وتستطيع ساعة جوجل Pixel Watch توفير استخدام يصل إلى 24 ساعة، كما ستحصل على نظام التشغيل Snapdragon Wear 4100 وواجهة المستخدم Wear OS الذى سيجلب عدد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى عدد من التحسينات الأخرى، مع عدد من أنماط اللياقة البدنية.



وتتميز ساعة جوجل Pixel Watch بدعم المساعد الذكي Google Assistant، ووفقا للتسريبات ستقدم برمجية الساعة دعما مميزا لعدم إضاءة الشاشة بشكل كامل عند تلقي الأوامر الصوتية، وبدلا من ذلك سيظهر شعار جوجل المميز للمساعد الصوتي.

وتتوفر ساعة Pixel Watch بعدد من الألوان منها البرتقالي والأصفر والأبيض مع عدد من الميزات الصحية مثل تتبع ضغط الدم و ضربات القلب والنوم ، بالإضافة إلى الميزات الرياضية الأخرى .



ومن المقرر أن تطلق شركة جوجل الأمريكية ساعتها Pixel Watch في مؤتمر جوجل القادم للمطورين Google IO 2022 والذى سينعقد في 11 مايو القادم.