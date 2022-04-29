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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة Epic Games تخوض معركة جديدة ضد جوجل لهذا السبب

شركة Epic Games تخو
شركة Epic Games تخو معركة جديدة ضد جوجل لهذا السبب

دخلت شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت معركة جديدة مع شركة جوجل الأمريكية، وذلك بعدما قامت Epic بطلب للحصول على أمر قضائي أولي لمنع جوجل من إزالة تطبيق الموسيقى  Bandcamp المملوك لها من متجر تطبيقات جوجل.

 

وبحسب موقع The Verge فإن شركة Epic Games تريد أن تفرض قرارها على شركة جوجل بالسماح لتطبيق Bandcamp استخدام نظام الفواتير الخاص به بدلا من الدفع لشركة جوجل من خلال متجر التطبيقات.      

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وقال إيثان دايموند، الرئيس التنفيذي لتطبيق Bandcamp، إن Bandcamp استحوذت عليها Epic في مارس الماضي ، كما أنها استخدمت نظام الدفع  الخاص بها منذ عام 2015 ، وتمكنت من القيام بذلك بسبب القواعد التي تعفي الموسيقى الرقمية من الاضطرار إلى استخدام نظام الدفع الخاص بشركة جوجل.

 

وبموجب القواعد الجديدة لشركة جوجل  ، سيتعين على Bandcamp إجراء تغييرات بدءًا من الأول من يونيو القادم، حيث  يقول دايموند إن Bandcamp ستضطر للاختيار بين تمرير الرسوم للعملاء ، أو تحميل الرسوم للفنانين .

 

وأضاف أن التطبيق قد يواجه حلولا أسوأ مثل  تشغيل أعماله على هواتف أندرويد بخسارة ، أو إيقاف المبيعات الرقمية في تطبيقات أندرويد.

 

وتجادل شركة Epic Games بأن التحول إلى نظام الدفع الخاص بجوجل سيؤثر على قدرتها على الاستمرار في منح الفنانين 82٪ من عائدات Bandcamp الخاصة بهم ، لأنه سيتعين عليها دفع 10٪ لجوجل وليس 30٪ وهى نسبة الرسوم التى تفرضها جوجل على باقي التطبيقات. 
 

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