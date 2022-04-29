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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

جوجل
جوجل

قامت عملاقة التكنولوجيا والشركة العالمية جوجل Google بزيادة طبقات الأمان للمستخدمين من أجل حمايتهم من مخاطر وتحديات القرن ال ٢١ وتحصينهم من قراصنة الإنترنت والحفاظ على خصوصياتهم.

وقطعت جوجل شوطا كبيرا في هذا الشأن فعلى سبيل المثال في أكتوبر الماضي منعت جوجل نشر صور القاصرين والقاصرات تحت عمر ١٨ سنة.

 

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واتخذت جوجل إجراء أمني جديد حيث قامت بتوسيع قائمة المحتوى الشخصي المرفوض، والحد من ظهور معلومات هامة للمستخدمين على الإنترنت. وكانت جوجل بالفعل تمنع ظهور بيانات المستخدمين الشائكة مثل بطاقات الائتمان الخاصة بهم وأرقام حساباتهم في البنوك المصرفية وصور خاصة بشكل توقيع يديهم وغيرها  إلى أن قامت جوجل حاليًا بوضع حد ومنع ظهور معلومات أكثر من ذلك بكثير، بحسب ما ذكره موقع Android Central.

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

وفي الوقت الحالي، تتيح جوجل إزالة المعلومات الشخصية وعدم ظهورها في نتائج البحث نهائيا مما يحد من الاستغلال الذي يحدث كثيرا في العصر الذي نعيشه، فيمكن للمستخدم إزالة البريد الإلكتروني ومحل إقامته ورقم هاتفه إذا أمكن أن يقوم بإثبات تعرضه لتهديدات واضحة وصريحة أو ضمنية. 

وهذا إلى جانب عدم ظهور أي معلومات مالية عن الشخص أو مستندات خاصة به، وجدير بالذكر أن إزالة هذه المعلومات من نتائج بحث جوجل لا يتطلب بالضرورة عدم وجودها على مواقع التسجيل التي تحتاج هذه البيانات.

وقال ميشيل تشانج، رئيس السياسة العالمية للبحث أن جوجل لن يزيل المعلومات المتاحة للجمهور أو التي تستحق النشر، ولا سيما أي شيء متاح من المواقع الحكومية أو المصادر الرسمية بينما ستتم إزالة معلومات الاتصال فقط بسبب تهديدات صريحة أو ضمنية أو دعوات صريحة أو ضمنية باتخاذ إجراء للآخرين للإيذاء أو المضايقة.

فعند الإبلاغ لجوجل عن تعرض أحد المستخدمين لهذا الأذى بسبب معلومة متاحة على الإنترنت، سيتم إزالتها على الفور حتى وإن بدت هذه المعلومات غير مهمة في مسحها.

وإذا اكتشفت أن أي من معلوماتك مهددة بوجودها على جوجل سواء البريد الإلكتروني أو محل الإقامة أو رقم الهاتف أو طبيعة عملك فيمكنك التحقق من نموذج طلب الإزالة الرسمي من جوجل على هذا الموقع من خلال هذا الرابط هنا.

جوجل قراصنة الإنترنت Google نتائج بحث جوجل الهاكرز

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