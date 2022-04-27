جوجل تطرح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 13 لهذه الهواتف

قامت شركة جوجل Google، كعادة بأحداث ضجة كبيرة حول إصدار نظامها التتشغيلي الجديد في هذا الوقت من كل عام، حيث أطلقت عملاقة التقنية الأمريكية، الأصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل المرتقب أندرويد 13 الذي يعد متاحًا للاختبار حاليا لمجموعة محددة من الهواتف الذكية.

وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني، تتميز النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 13، بأنها سهلة وبسيطة في تنزيلها، وعند بدء عمل الهاتف بها ستقوم جوجل بإعطاء تفاصيل أكثر عن نظام التشغيل أندرويد 13 في حدثها الضخم هذا العام I/O الذي سيتم عقده الشهر القادم.



جوجل تطرح أندرويد 13 لهذه الهواتف

وربما ستأتي النسخة التجريبية من أندرويد 13 ببعض الأخطاء والمشكلات والخلل البرمجي، بسبب أن هذه النسخة هي الأولى من أربع إصدارات تجريبية أخرى، تخطط جوجل لإطلاقها قبل الإعلان عن الإصدار المستقر في وقت لاحق من هذا العام.

ويحتوي الإصدار التجريبي من أندرويد 13 على مميزات عديدة غير موجودة في الإصدارات السابقة من أندرويد، فهو يحتوي على حماية أكثر دقة لملفات الوسائط، من بينها يقوم نظام التشغيل بفرض إجراءات صارمة على التطبيقات التي تريد الوصول إلى الوسائط على الهاتف حيث يمنح النظام جميع التطبيقات إمكانية الوصول إلى ٣ أذونات مختلفة خاصة بنوع الملف الذي يريدون الوصول إليه.

ومن بين الإذونات التي سيمنحها أندرويد 13، أذن واحد خاص بالصور، وواحد خاص بمقاطع الفيديو، وواحد للملفات الصوتية، وبينما في الإصدارات الأقدم من أندرويد، كانت كل هذا يتم اختصاره في إذن واحد فقط وهو "الوصول إلى الوسائط" واحد، والذي يسمح للتطبيق بالوصول إلى جميع أنواع الوسائط مما قد يهدد الأمن الإلكتروني للمستخدمين.



وبالإضافة إلى ذلك، أنه توجد بعد التحسن في تحديث أندرويد 13 بنظام الصوت، وسهولة الإبلاغ عن التطبيقات المزعجة.



ويحتاج نظام التشغيل أندرويد 13 التجريبي إلى فقط هواتف جوجل بيكسل مدعومة، وهو متاح حاليا للمستخدمين عن طريق التوجه إلى موقع Android Beta Program وتسجيل الهاتف من خلاله.



وبمجرد التسجيل في الموقع سيتلقى الهاتف نظام التشغيل أندرويد 13 كتحديث عبر الهواء في دقائق قليلة وفي بعض الأحيان قد تصل إلى بضع ساعات، كما أنه سيتم أيضًا إرسال الإصدارات التجريبية اللاحقة إلى الهاتف عبر الهواء تمامًا مثل تحديثات البرامج العادية.

وتشمل قائمة الهواتف المؤهل للحصول على الإصدار التجريبي من أندرويد 13، جميع هواتف بكسل الحديثة من جوجل، من بينها : Pixel 6 Pro وPixel 6 و Pixel 5 a.