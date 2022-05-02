إقامة 37 ساحة.. تعرف على ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام بجميع المساجد الكبرى والجامعة، بالإضافة إلى إقامتها بالساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة العيد والتي حددتها مديرية الأوقاف وعددها 37 ساحة على مستوى الإسكندرية.

كما قررت فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح بأصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل.

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وأعلنت المحافظة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، على رؤساء الأحياء الاهتمام بالشارع من نظافه وعدم وجود اشغالات وتوافر كافه الخدمات المقدمه للمواطنين علي مدار اليوم وطوال ايام عيد الفطر المبارك.

وفي حي غرب الإسكندرية، أعلن الحي برئاسة المهندسة سحر شعبان عن الساحات التي ستقام بها صلاة العيد بنطاق حي غرب وهي كالتالي ساحه مسجد الميري، وأمام قسم كرموز، ومسجد بدر ببشاير الخير بغيط العنب، ومسجد رشاد عثمان.