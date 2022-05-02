أشرف زكي عن مسلسل انحراف: ربنا بيطبطب على روجينا وبيكرمها

تحدث الفنان أشرف زكي، عن مسلسل انحراف بطولة زوجته الفنانة روجينا، قائلا:" فريق عمل المسلسل ضخم ".

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " ليالي تن" المذاع على قناة " تن "، :" ربنا بيطبطب على روجينا وبيكرمها بمشاركتها في مسلسل انحراف ".

وأضاف أشرف زكي :" ابارك للدراما المصرية التي تشهد نقلة عظيمة وهناك نجاحات كبيرة جدا وعلى رأسها ملحمة مسلسل الاختيار ولنا الشرف بالمشاركة في هذا العمل لأن جزء من تاريخ مصر ".

وتابع اشرف زكي :" روجينا عملت مسلسل مهم ومؤلف هذا المسلسل شاب لكنه شاطر ولديه أفكار كثيرة"، مضيفا:" انتاج المسلسل لم يبخل بشيء على مسلسل انحراف ".