طريقة عمل جرة اللحمة لـ الشيف محمد حامد

تعتبر طريقة عمل جرة اللحمة من الوصفات الشهية اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في اليوم الثالث من العيد، والخروج هن المألوف، وهي وصفة غير مكلفة وسهلة التحضير، وستنال إعجاب الأطفال والكبار .
وقدم الشيف محمد حامد ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك طريقة عمل جرة اللحمة بخطوات سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، ولن تستغرق سوى ساعة واحدة لتصبح جاهزة، وتكفي حوالي ٤ أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل جرة اللحمة
مقادير طريقة عمل جرة اللحمة :
كيلو ونصف لحمة مكعبات
2 بصل مفروم
3 فص ثوم مفروم
3 طماطم مفرومة
3 ملعقة كبيرة سمنة
ماء مغلي
2 فص حبهان صحيح
3 ورق لاورا
بابريكا
كاري
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
2 بصل
4 بطاطس
جزرة حلقات
حزمة بقدونس
سبع بهارات
بابريكا
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل جرة اللحمة :
_ في طاسة ساخنة على النار نضع السمنة، ثم نضع اللحمة ونشوحها .
_ ثم نضيف البصل والطماطم والثوم والتوابل كلها، ونقلب جيداً.
_ ثم في بولة نضع البطاطس والبصل والجزر والبقدونس والتوابل كلها، ونقلب جيداً .
_ ثم نضيف خليط البصل واللحمة، ونقلب.
_ ثم في جرة "مسخنة جيداً في الفرن" نضع الخليط، ونلفها بفويل، وندخلها الفرن حتى تمام النضج، وتقدم جرة اللحمة في طبق التقديم .
ملحوظة :
- يمكن أن نضع خليط من الصلصة والماء والثوم والتوابل لتسقية الطاجن .