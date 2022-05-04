السعودية.. القبض على قائد سيارة متهور في ممشى تبوك.. فيديو

وثق مقطع فيديو بالسعودية قيام قائد سيارة "رنج روفر" بقيادة سيارته على ممشى الأمير فهد بن سلطان في تبوك بسرعة عالية.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وظهر قائد المركبة يقود سيارته بتهور داخل مضمار مخصص للمشي في تبوك معرضًا حياة الناس من مرتادي الممشى للخطر ، وفي وقت وجيز تم القبض عليه.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في "تويتر" أن مرور منطقة تبوك ضبط شخصًا ظهر في مقاطع فيديو يقود مركبته بتهورٍ وسرعة عالية على طريق مشاة معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.