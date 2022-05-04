طقس السعودية اليوم.. استمرار تأثير الرياح النشطة مع فرص لسقوط الأمطار

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم، الأربعاء، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف.

ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية و الرياض، في حين لاتزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة وشمالية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.