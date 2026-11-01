الخارجية الفلسطينية تدين استهداف ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي، واعتبرته اعتداءً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة قطر، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية ممتلكاتها وسفنها وصون مصالحها، مشددةً على رفضها كل ما من شأنه المساس بأمن الدول العربية واستقرارها وازدهارها.

من جهة أخرى، أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية في مياه الخليج العربي.

وأكد الشيخ "تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة قطر، ورفضنا القاطع لأي اعتداءات تهدد الأمن والاستقرار".