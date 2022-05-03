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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس ثالث أيام العيد.. انخفاض الحرارة بجميع المحافظات والجو مائل للبرودة ليلًا

طقس ثالث أيام العيد
طقس ثالث أيام العيد

تشهد حالة الطقس غدا، طقس ثالث أيام العيد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي جميع الأنحاء، لتعود الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل علي معظم المحافظات.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، طقس ثالث أيام العيد، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا، طقس ثالث أيام العيد، خلال ساعات الليل، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس غدا، طقس ثالث أيام العيد، يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، طقس ثالث أيام العيد، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24

 

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