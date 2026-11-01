"التعاون الخليجي": أمن الملاحة في الخليج العربي ركيزة لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي الاعتداء الذي تعرضت له ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة، خلال إبحارها في مياه الخليج العربي، مشدداً على أن استهداف ناقلات الطاقة يمثل تصعيداً خطيراً يمس أمن المنطقة ويعرض الأرواح والممتلكات وحركة الاقتصاد العالمي للخطر.

وأكد البديوي - في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد - أن الممرات البحرية يجب أن تظل آمنة أمام الملاحة والتجارة، وحذر من التبعات التي قد تنجم عن استهداف ناقلات الغاز، سواء على البيئة البحرية أو على انتظام تدفقات الطاقة واستقرار الأسواق.

وشدد الأمين العام على دعم مجلس التعاون للتدابير والإجراءات التي تتخذها دولة قطر لصون مقدراتها وحماية ممتلكاتها، وفي مواجهة كل ما يهدد أمنها ومصالحها.​