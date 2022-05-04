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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صاحبة الوجه البشوش.. قصة أزمات مها أبو عوف من العفاريت إلى المعجزة

مها أبو عوف
مها أبو عوف

الفنانة صاحبة الابتسامة الرقيقة، والوجه البشوش، مها أبو عوف، التي حظيت بحب وإعجاب جميع من يشاهدها على الشاشة ، إلى أن غلبها مرض سرطان الرئة، ورحلت عن عالمنا عن 65 عامًا.

عانت مها أبو عوف خلال حياتها من عدة أزمات بدأت مع العفاريت في فيلا مسكونة بعفريت يهودي، مرورًا بأزمة مقتل زوجها عمر خورشيد بعد عام فقط من الزواج، وتحقيق معجزة حملها بعد يأس الأطباء.

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أزمة مقتل زوجها 

بينما كانت تسعى الفنانة الراحلة مها أبو عوف، لإثبات نفسها في مسيرتها الفنية، واجهت أزمة مقتل زوجها عازف الجيتار عمر خورشيد، لتصبح أخر زوجاته، وظلت أبو عوف تردد في اللقاءات الإعلامية التي كانت مُستضافه خلالها أن مقتل زوجها كان مُدبرا.

وبعد وفاة زوجها، عانت لمدة تقرب من 40 عاما، من شائعات خلافاتها مع أرملة عمر خورشيد «ديانا خورشيد» حول الميراث، حيث لم يكن هناك أي خلافات بينهما، فهما لم يتلقيا سويًا أبدًا، كما أن مها أبو عوف لم تسع وراء الميراث، فكانت تحب زوجها كثيرًا.

تحقيق المعجزة 

عاشت مها أبو عوف وزوجها عمر خورشيد قصة حب كبيرة، وتزوجا عام 1981م، وتمنت كثيرًا إنجاب الأطفال، وتكوين عائلة صغيرة سعيدة كغيرها من السيدات، إلا أنها لم تتمكن  من تحقيق هذه الأمنية، حيث توفى عمر خورشيد بحادث في نفس العام الذي تزوجا فيه.

بعد أن توفى عمر خورشيد، تزوجت مها أبو عوف للمرة الثانية، وكانت إذا حملت بطفل، لا يستقر الجنين في رحمها ويحدث الإجهاض، إلى أن أصابها اليأس، وأخبرها الأطباء أن حملها مستحيل، لكن تحققت المعجزة منذ 27 عاما فقط، وأنجبت ابنها الوحيد «شريف».

مها أبو عوف

مسيرتها الفنية 

بدأت الفنانة الراحلة مها أبو عوف مسيرتها الفنية منذ مطلع الثمانينيات، وفي رصيدها الفني أكثر من 130 عملا فنيا متنوعا ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، حيث كان أول فيلم لها «لا تظلموا النساء»، وآخر أعمالها المسرحية كانت « 3 أيام في الساحل».

وفاة مها أبو عوف

عانت الفنانة الراحلة مها أبو عوف في أيامها الأخيرة من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض سرطان الرئة، وتدهورت حالتها بشدة، ونًقلت إلى المستشفى ومكثت في العناية المركزة، وتم تشخيص حالتها بأنه التهاب رئوي حاد، وهو أحد أعراض سرطان الرئة.

تدهورت حالتها الصحية بشدة في الساعات الأخيرة قبل وفاتها، لتفارق عالمنا عن 65 عاما، تاركة خلفها مشاعر الحزن والأسى لكل محبيها وأسرتها.

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