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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: إعلام الغرب اختار لغة التزييف والتضليل بشأن أوكرانيا

صدى البلد

 أكد المتحدث باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي، أن وسائل الإعلام الغربية اختارت لغة "التزييف والتضليل" بشأن أوكرانيا، متهما (كييف) بنشر الأكاذيب الصريحة والتحريف والتكتم حول الممرات الإنسانية التي تنظمها روسيا.
وردا على اتهامات عدد من الممثلين الغربيين بمن فيهم دبلوماسيون من الولايات المتحدة والبرتغال وأوكرانيا، لروسيا بنشر معلومات مضللة حول العملية العسكرية، قال سترجيجوفسكي - خلال اجتماع للجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة - إن الاتهامات بأن روسيا تستخدم معلومات مضللة كمبرر للعملية العسكرية الخاصة تتعارض مع الواقع، مضيفا أن جميع البيانات الصادرة عن هيئات الدولة الروسية، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية تنشر في الوقت المحدد وتحتوي فقط على معلومات تم التحقق منها وتنقل موقفا موضوعيا.
ولفت المتحدث، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس، إلى أن وسائل الإعلام الغربية اختارت لغة التزييف والتضليل، ويتم الكشف عن معظم التزوير في غضون ساعات قليلة، لكنها تظل في الفضاء الإعلامي وتنجح في تضليل عدد كبير من مستهلكي المعلومات".
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأكاذيب الصريحة للسلطات الأوكرانية حول مسار الأعمال العسكرية، فإن المعلومات حول الممرات الإنسانية التي تنظمها روسيا يتم تحريفها أو التكتم عليها.
وكشف الدبلوماسي الروسي عن أنه من أجل إظهار ما تفعله القوات المسلحة الأوكرانية والقوميون بالسكان المدنيين، سيعقد الوفد الروسي غدا اجتماعا غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن "وفقًا لصيغة آريا"، مكرسا للانتهاكات الجماعية المنهجية للقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا، فضلاً عن جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها القوات المسلحة والتشكيلات الأوكرانية التي تم تحديدها خلال العملية العسكرية.
 

 

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