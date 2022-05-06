عن ملف سري وهاني سلامة .. 7 تصريحات لـ محسن محيي الدين

حالة من النجاح حققها الفنان محسن محيي الدين فى مسلسل “ ملف سري ” ، والذي عرض خلال شهر الماضي ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم هاني سلامة.

وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته مع موقع صدي البلد.

1- لم أشعر بالقلق من التعاون مع المخرج حسن البلاسي فى مسلسل ملف سري والذي يعد أولى تجاربه فى عالم الدراما التليفزيونية .

2- حين شاهدت أعمال المخرج حسن البلاسي السابقة وهي أفلام قصيرة ووثائقية وجدت انه مميز للغاية.

3- أرحب بالتعاون مع المخرجين الجدد فحين كنت في عمرهم تم تقديمي من قبل مخرجين كبار ولهذا قدمت أعمال هامة.

4-ثقتي كانت في شركة الإنتاج التي سبق وان تعاون معها في مسلسل " نقل عام “، إذ كنت على يقين أنهم سوف يقدمون العمل بشكل جيد كما قرأت في السيناريو.

5- حين أعطي موافقتي على المشاركة في أي عمل لابد وان أنظر الى العمل ككل وليس دوري فقط، فلابد وان يكون موضوع العمل جديد ويمس المجتمع المصري.

6-سعيد بالتعاون مرة أخرى مع الفنان هاني سلامة فانا أحب أن ألتقي به فنياً بشكل مستمر.

7-هاني سلامة على المستوي الشخصي لطيف للغاية ومحب لعمله بدرجة كبيرة، إضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه.