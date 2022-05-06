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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن ملف سري وهاني سلامة .. 7 تصريحات لـ محسن محيي الدين

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حالة من النجاح حققها الفنان محسن محيي الدين فى مسلسل “ ملف سري ” ، والذي عرض خلال شهر الماضي ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم هاني سلامة.

 وفى السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته مع موقع صدي البلد.

1- لم أشعر بالقلق من التعاون مع المخرج حسن البلاسي فى مسلسل ملف سري والذي يعد  أولى تجاربه فى عالم الدراما التليفزيونية .

2- حين شاهدت أعمال المخرج حسن البلاسي السابقة وهي أفلام قصيرة ووثائقية وجدت انه مميز للغاية.

3- أرحب بالتعاون مع المخرجين الجدد فحين كنت في عمرهم تم تقديمي من قبل مخرجين كبار ولهذا قدمت أعمال هامة.

4-ثقتي كانت في شركة الإنتاج التي سبق وان تعاون معها في مسلسل " نقل عام “، إذ كنت على يقين أنهم سوف يقدمون العمل بشكل جيد كما قرأت في السيناريو. 

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5- حين أعطي موافقتي على المشاركة في أي عمل لابد وان أنظر الى العمل ككل وليس دوري فقط، فلابد وان يكون موضوع العمل جديد ويمس المجتمع المصري.

6-سعيد بالتعاون مرة أخرى مع الفنان هاني سلامة فانا أحب  أن ألتقي به فنياً بشكل مستمر.

7-هاني سلامة على المستوي الشخصي لطيف للغاية ومحب لعمله بدرجة كبيرة، إضافة إلى ثقته الكبيرة في نفسه.

محسن محيى الدين موقع صدى البلد الفنان محسن محيى الدين الفنان هانى سلامة مسلسل نقل عام

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