ممشى بقلب البحر.. هاني سلامة ينشر صورة من إجازته الصيفية| شاهد

شارك الفنان هاني سلامة، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".



وظهر هاني سلامة في الصورة على ممشي في قلب البحر، أثناء قضاء إجازته الصيفية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.



يذكر أن آخر أعمال هانى سلامة مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.