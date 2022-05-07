مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء رحلة صيد بمياه ترعة بالغربية

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب إثر صعقه كهربائيا أثناء قيامه برحلة صيد الاسماك بمياه ترعه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي طنطا الجامعي .

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بالصيد في إحدى مياه الترع بقرية برما بمركز طنطا.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلي موقع الحادث لمتابعة آخر تطوراته .

وكشفت التحريات الأمنية مصرع شاب يدعي "عبدالسلام م ال" ويبلغ من العمر 23 عاما، ومقيم بقرية برما، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، أثناء قيامه بصيد الأسماك بالكهرباء، من الترعة المارة بالقرية، عن طريق توصيل أسلاك الكهرباء، ووضعها داخل مياه الترعة.

كما اختل توازنه وسقط في المياه، مما أدى إلى وفاته في الحال، وجري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .