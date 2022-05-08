تجهيز 8000 منزل للاجئين الاوكران ببريطانيا | تفاصيل

حث الليبراليون الديمقراطيون ببريطانيا على ضرورة استخدام آلاف المنازل الخالية التي تملكها وزارة الدفاع لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، جاءت دعوة الحزب البريطاني بعد أن كشف طلب حرية المعلومات أن وزارة الدفاع تمتلك 8704 منازل خالية ، بعضها شاغر منذ 27 عامًا.

وأفادت الصحيفة البريطاينة ان العقارات الخالية هي من بين 48،060 منزلاً تمتلكها وزارة الدفاع في جميع أنحاء بريطانيا لموظفيها بموجب مخطط Service Family Accommodation.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، أطلقت الحكومة مخطط في 14 مارس ، والذي سمح للبريطانيين باستضافة اللاجئين الأوكرانيين طواعية في منازلهم.

تظهر أحدث الأرقام أن 11100 أوكراني قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بموجب المخطط ، من أصل 65900 طلب.



ومع ذلك ، إذا استمرت حرب أوكرانيا لأشهر وحتى سنوات ، فليس من الواضح ما إذا كان المضيفون البريطانيون سيكونون قادرين على استيعاب اللاجئين الأوكرانيين لهذه المدة.