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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى رمزى ولطفى ووفاء عامر يشاركون في عزاء والد محسن منصور

عزاء والد محسن منصور
عزاء والد محسن منصور

شارك الفنان محمد لطفى لعزاء والد الفنان محسن منصور المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. 


وكان من أبرز الحاضرين كل من الفنانة وفاء عامر، حسن ابو الروس، هانى رمزي، محمد الصاوي، مصطفى درويش، سامح حسين، احمد التهامي،  والاعلامي طارق علام،  


و كان الفنان محسن منصور أعلن وفاة والده من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب: "توفى إلى رحمة الله والدي اليوم، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة".


ويشار أن آخر أعمال الفنان محسن منصور كان مسلسل توبة ومسلسل بيت الشدة الذي شارك بهما ضمن الموسم الرمضاني المنقضي لعام 2022.


وكان مسلسل بيت الشدة ضم في بطولته كلا من وفاء عامر، وإيهاب فهمي، مها أحمد، وأحمد وفيق، محسن منصور، أحمد التهامي، عبير منير، صبري عبدالمنعم، مدحت تيخا، محمد مهران، لبنى ونس، وآخرين والعمل كان من إخراج وسام المدني.

بينما شارك في بطولة مسلسل توبة بجانب محسن منصور كلا من عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، يوسف إسماعيل، حجاج عبدالعظيم، محمد لطفي، رحاب الجمل، محمد دياب، حسن أبو الروس، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أحمد صالح.

 

 

 

 

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عزاء والد محسن منصور الفنانة وفاء عامر هاني رمزي محمد لطفي مسجد الحامدية الشاذلية والد الفنان محسن منصور

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