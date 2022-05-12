تبدأ بالكشف الطبي.. خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة بالبحر الأحمر

تستمر لليوم الثاني علي التوالي القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها لتنفيذ الخطة الشهرية لشهر مايو بقري البحر الأحمر حيث انطلقت منذ الأمس وتستمر لليوم الثاني بقري مرسي حميرة ورأس حدربة التابعتين لإدارة الشلاتين الصحية للكشف الطبي علي المواطنين محاناً

وحسب الخطة الشهرية لقوافل العلاجية تنطلق اليوم الخميس القوافل وتبدأ فى الكشف الطبي علي مواطنى حلايب لمدة يومين الخميس والجمعة، ومن حلايب تنطلق الي قرى سراره وابو رماد ايضا بحلايب لمدة يومين 14 و15 مايو.

وتستكمل عملها فى قرى الشيخ الشاذلى وابو غصون التابعة لمدينة مرسى علم لمدة يومين 16 و17 مايو ومنها إلى مركز صحة مرسى علم يومي 18 و19 مايو ، ومنها لقرية الحمروين بالقصير يومي 20 و 21 مايو.

ثم تنطلق القوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة الي قرى ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا وسط البحر الأحمر يومي 21 و22 مايو، واخيرا الي قرية الزعفرانة وعرب عايش يومي 23 و24 مايو .

ويجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك التحويل للمستشفيات اذا لزم الأمر مجانا