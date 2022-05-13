الصحة: توفر جرعة تنشيطية للقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر

قالت وزارة الصحة والسكان إن كبار السن فوق سن 65 عاما متاح لهم الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا بعد مرور 3 أشهر، على التلقيح بالجرعة الثانية.

وأضافت وزارة الصحة أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا مهمة لحماية كبار السن من مخاطر الإصابة بعدوى كورونا، كما أنها تعمل على تعزيز المناعة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.