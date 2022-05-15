الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

تضمنت حلقات مسلسل الاختيار 3، إذاعة عدد من التسجيلات لقيادات الإخوان وعلى رأسهم خيرت الشاطر ومحمد مرسي والمرشد محمد بديع، وهم يتحدثون عن حقيقة أفكارهم ونواياهم تجاه مصر أثناء توليهم مقاليد الحكم.

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، تسريبا جديدا للإخواني خيرت الشاطر في نهاية الحلقة، في ظل وجود المعزول محمد مرسي حينها، حيث ظهر الشاطر في التسريب يتحدث عن عبد المنعم أبو الفتوح.

وقال خيرت الشاطر في التسريب :" الدكتور عبدالمنعم الآن له موقف، إحنا كجماعة واخدين قرار استراتيجي بأن لا يكون لنا مرشح للرئاسة وإحنا بنقول هذا الكلام من عدة اعتبارات، منها الاعتبار اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه إن إحنا جزء من منظومة دولية فلازم أنا دلوقتي مكررش مأساة غزة هنا وحماس".

وأضاف الشاطر :" نمرة 2 أنا مدرك إن مشكلة مصر الآن وأزمتها، لا يمكن أي فصيل يعرف يشيلها لوحده لازم الكل يحط إيده في إيد بعض، فلو أنا جيت وفرضت نفسي وقلت أنا هقدم مرشح للرئاسة وحشدت الناس راحت انتخبته، فأنا خلاص يعني يعني حفزت ضد كل اللي ممكن عايز يتحفز، طب ما أنا اشتغل من ورا أو اشتغل بشكل جزئي لو الظروف سمحت، وأحد إيدي في إيد الكل".

وتابع الشاطر: "على الأقل على ما يجربني مرة أو اتنين ويصدق إن أنا مش هدفي الحكم عبدالمنعم له توجه إن هو عايز ينزل رئيس جمهورية فواخد خط، ف إنت يا دكتور يحيى بتدعيه بصفته إيه؟ وتحطه هو والا اثنين وعصام وتدي إحساس إن دول الإخوان واخد بال حضرتك وسايبنا إحنا كلنا".

ابطال مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.