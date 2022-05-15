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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية| خاص

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

عاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إلى منزله بعد أن تحسنت إلى حد ما حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، بعد الإصابة التى المت به وإجراء عملية جراحية فى الحوض. 

 

وقالت سحر عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح لصدى البلد، أن والدها حاليا بخير وعاد إلى المنزل بعد تحسن حالته الصحية نوعا ما، وذلك بعد أن قضى فى المستشفى مايقرب من شهر. 

 

وطالبت سحر، جمهور الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أن يدعو له بتمام شفاءه خلال المرحلة المقبلة ليعود إلى جمهوره وحياته الطبيعية. 

 

وكان كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تفاصيل الحالية الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

 

وقال "الموسيقار أحمد أبو زهرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من المستشفى يوم الخميس الماضي وذهب للبيت بعد نجاح العملية"، لافتا: "الأطباء صرحوا له بالخروج من المستشفى".

وأضاف: "حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كانت مستقرة يوم الجمعة، لكن يوم السبت بدأ يشعر بأعراض ممثلة في السخونية ومشكلة في التنفس، وأخرني وقت الفطار أنه لا يستطيع التنفس"، معقبا: "قبل الفطار قالي أنه مش قادر يتنفس وطلبنا الإسعاف وذهبنا للمستشفى".

وأشار: "درجة حرارته كانت 38 درجة، حتى الآن لا نعرف تفاصيل الحالة الصحية"، متابعا: "درجة وعيه جيدة، وإن شاء الله الموضوع يعدي بسرعة". 

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