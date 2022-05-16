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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في أسبوعين .. أسرع رجيم لنحت قوامك

رجيم
رجيم

لنحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة فأنت بحاجة إلى اتباع الرجيم الغذائي التالي لإنقاص الوزن الزائد ونقدم إليك خطة رجيم لمدة أسبوعين وفقا لما ينصح به موقع هيلث

الأسبوع الأول 

وجبة الأفطار

3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف خبز 


وجبة الغذاء

طبق صغير شوربة قليلة الدسم +ثلاث ملاعق أرز + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضروات كبير

أو قطعتين من السمك المشوى أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

وجبة العشاء

 سلطة فواكه
أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .

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الأسبوع الثاني 

 

الإفطار اليومي ..
كوب شاي أو قهوة بدون سكر وبدون حليب + بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش + 1 توست سن

أو بيضة مسلوقة +ربع رغيف سن
أو 3 فول بالليمون +ربع رغيف بلدى
 بعد ساعتين .. كوب عصير جريب فروت بعد ساعتين أو ثمرة فاكهة

الغداء ..
دجاج مشوي بارد + طبق سلاطة خضراء + طبق شوربة بدون دسم
أو
شريحتان من اللحم مشوي + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز
أو
سمك مشوي أو مسلوق أو كمية من السلطة الخضراء + شريحة خبز.

العشاء :
طبق سلطة تونة أو سلمون مصفاة من الزيت.
أو
بيضتان مسلوقتان+ جبن قريش + شريحة خبز

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