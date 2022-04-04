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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رجيم تخسيس البطن خلال شهر رمضان

رجيم
رجيم

إذا كنت تبحثين عن رجيم تخسيس البطن خلال شهر رمضان بعد أن مللت وزنك الزائد يساعدك الرجيم التالي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي ومدته  أسبوعين على التخلص من  الوزن الزائد  يمكن تناول أى أعشاب مشروبات حارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل 

الأسبوع الأول 


وجبة الافطار..

 

طبق صغير شوربة قليلة الدسم +ثلاث ملاعق أرز + ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة خضروات كبير

أو قطعتين من السمك المشوى أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

بين الإفطار والسحور 

 سلطة فواكه

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .

 

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الأسبوع الثاني

 

إذا كنت تفضلين الرجيمات السريعة للتخلص من الوزن الزائد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى لحرق الدهون وهو يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات في الأسبوع

الافطار 


١ كوب ماء + ٣ تمرات + كوب شوربه
بعد صلاه المغرب
 

لمدة 3 أيام ..شريحه لحم او ٣ كفته او ربع فرخه +طبق سلطه
 

لمدة 3 أيام  ..ربع دجاجة مسلوقة أومشوية أو قطعة لحم أو بفتيك مشوى أو ربع كيلو سمك مشوى طبق سلطة وطبق خضار سوتيه مع 5 ملاعق أرز مسلوق أى 5ملاعق مكرونة أو نص رغيف بلدى 

 

بعد الإفطار بساعتين :

 

قطعة كيك أو كنافة بحجم 5سم 

 

السحور :ثلث رغيف بلدى صغير مع 4ملاعق فول أو بيضة مسلوقة أو قطعة جبنة ويمكن استبدال السحور بكوب زبادى بالعسل أو كوب بليلة صغير بسكر الريجيم

 

وجبة بينية :
 

ثمرة فاكهة
السحور


١ م فول كبيره بليمون وزيت الزيتون + بيضه مسلوقه + ١/٤ رغيف اسمر ويجب ممارسة رياضة المشى يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل ..

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