قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الإنابة في العمرة؟ .. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية
أرقام تاريخية.. حصيلة تذاكر المتحف المصري الكبير تدفعه لصدارة المنافسة العالمية بعد أسبوع واحد من الافتتاح
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
التعليم تكشف تفاصيل برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين بالقراءة والكتابة
احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة تعرضك للحبس سنتين طبقا للقانون
لتنال رضا الله.. علي جمعة يوصي بعملين بهما يطيب العيش
حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 13-11-2025
هل يكفي جريان المياه على القدم عند الوضوء دون تدليك؟.. علي جمعة يجيب
سعر الدولار يوم الخميس 13-11-2025 في البنوك
بلومبرج: المتحف المصري الكبير يعزز الحضور العالمي لمصر في لحظة تاريخية
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة تعرضك للحبس سنتين طبقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة جرمية انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكانت قد أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات.. الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. مدة الطعن ولمن حق الطعن.. والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

وقالت الوزارة في بيانها ، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة.

وفي حلقة أمس من السلسلة التوعوية، قدمت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ٣ إنفوجرافات توضح  كل الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وكيفية إعلان نتائج الانتخابات، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ولمن حق الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

قانون العقوبات عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة الحكومة انتحال صفة ضابط شرطة السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

بطاقة الرقم القومي 2025

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من بيتك

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد