جامعة بنها تحذر من بريد إلكتروني وهمي ينتحل صفة رئيسها

حذرت جامعة بنها، من محاولات انتحال صفة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، عبر بريد إلكتروني وهمي تم إنشاؤه على إحدى منصات البريد الإلكتروني المجانية.



وأكدت الجامعة في بيان، أن الدكتور ناصر الجيزاوي، لا يمتلك أي بريد إلكتروني شخصي أو خارجي للتواصل الرسمي، مشددة على أن البريد الوحيد المعتمد للتواصل مع رئيس الجامعة هو: [email protected]



ودعت الجامعة جميع الجهات والمتعاملين إلى عدم التعامل نهائيا مع أي مراسلات ترد من خارج هذا النطاق الرسمي، مؤكدة أن رئيس الجامعة غير مسؤول عن أي معاملات أو تبعات تترتب على التعامل مع بريد إلكتروني آخر.

وشددت إدارة الجامعة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في محاولات انتحال صفة أو هوية تخص الجامعة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.