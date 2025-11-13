أخبارأسوان.. متابعة لمشروع تطوير السادات وشكاوى المواطنين وضبط الأسعار

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 12 /11 /2025 أحداث متنوعة .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة طريق السادات بطول ٤ كم .

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة فى توقيتاتها المحددة تمهيداً للإفتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى الذى يحظى بإهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بإعتبار أن هذا الطريق يعد من أهم المحاور المرورية لتسهيل وتيسير حركة المواطنين والزائرين للمحافظة السياحية بكافة المستويات المحلية والدولية.

نائب محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق السادات

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر أكتوبر المنقصى بنسبة 99.16 % .



محافظ أسوان: نستمر في التزام الأجهزة التنفيذية بمنظومة الشكاوى وسرعة الاستجابة لها

جهود متنوعة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية، وكذا مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والإلتزام بالأسعار المقررة.

وكلف المحافظ بسرعة إتخاذ الإجراءات الصارمة ضد جميع أشكال الاحتكار والغش التجارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

محافظ أسوان يشدد على مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسواق

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعمه الكامل لكافة الأنشطة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتنفيذاً للمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .



قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار وورش العمل لنشر الوعي الأسرى