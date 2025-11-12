نائب محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بطريق السادات

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وتوسعة طريق السادات بطول ٤ كم .

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود المبذولة للإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة فى توقيتاتها المحددة تمهيداً للإفتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى الذى يحظى بإهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بإعتبار أن هذا الطريق يعد من أهم المحاور المرورية لتسهيل وتيسير حركة المواطنين والزائرين للمحافظة السياحية بكافة المستويات المحلية والدولية.

وقد رافق نائب المحافظ فى جولته كل من مدير الحدائق ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والكهرباء والجهات المنفذه .

وخلال الجولة التفقدية نقل المهندس عمرو لاشين توجيهات محافظ أسوان لمدير الحدائق بأهمية التنسيق مع مسئولى الجهات المنفذه لتوفير اللوادر وسيارات النقل اللازمة لرفع كافة مخلفات الحفر على جانبى الطريق .

جولات ميدانية

وكذا التنسيق مع شركة المياه لتحديد مسارات خطوط المياه للإنتهاء من أعمال توصيل شبكات الرى والبدء فوراً فى زرع الأشجار وغيرها من المزروعات داخل مساحات المسطحات الخضراء الجارى تنفيذها على جانبى الطريق الرئيسى ، على أن يقوم بالتوازى مسئولى شركة الكهرباء بسرعة تغطية خطوط الكهرباء والتأكد من تركيبها فى مساراتها المحددة تحت سطح الأرض .

ووجه المحافظ مسئولى شركة المياه والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من تعديل منسوب عدد من غرف ومطابق الصرف الصحى وذلك خلال 3 أيام للبدء فوراً فى تنفيذ أعمال الرصف الشاملة للطريق الرئيسى.

وفى ختام الجولة تم التشديد على مسئولى الجهات المنفذة بمراعاة توفير أماكن إنتظار مناسبة بجوار ماكينة الصرف الآلى المقامة على إحدى جانبى الطريق حتى يتسنى للمواطنين المشاة أو أصحاب مركبات النقل المختلفة الإستفادة من خدمات الماكينة بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى سرعة مراجعة أماكن الدوران المرورى (U- turn) لضمان تنفيذها بالشروط الفنية والهندسية المحددة لتخفيف الإزدحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بهذا الطريق الرئيسى .