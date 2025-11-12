قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشدد على مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسواق

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية، وكذا مدى الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والإلتزام بالأسعار المقررة.

وكلف المحافظ بسرعة إتخاذ الإجراءات الصارمة ضد جميع أشكال الاحتكار والغش التجارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة تموينية مكبرة إستمرت على مدار يومين داخل مدينة أبو سمبل السياحية.

حملات تموينية 

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها مديريتى الصحة والطب البيطرى ، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأيضاً الوحدة المحلية، وأوضح مدير عام التموين بأن الحملة شملت المرور على  المخابز البلدية والأسواق التجارية والمطاعم والكافيهات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز .

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن رصد وضبط عدد 31 من المخالفات التموينية ومنها عدم وجود موازين ، ونقص فى الأوزان، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود سجلات ، بالإضافة إلى ضبط 110 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية والتى تم سحبها ومصادرتها فوراً من الأسواق ، مع تحرير المحاضر والإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

