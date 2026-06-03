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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة تتجاوز مليار و350 مليون جنيه.. تطورات مشروع انشاء مستشفى أشمون الجديدة

مستشفى أشمون الجديدة
مستشفى أشمون الجديدة
مروة فاضل

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية إنتظام سير تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديدة والمقام على مساحة 30 ألف م2، بنسبة تنفيذ وصلت ٨٨٪، وبتكلفة تتجاوز مليار و350 مليون جنيه. 

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء مركز أشمون.

 أكد أبو حطب أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن، لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين مختلف المراكز والمدن، في الحضر والريف على حد سواء ، مشيراً أن مستشفى أشمون الجديد يٌعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمركز ومدينة أشمون، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أوضح أبو حطب أن مستشفى أشمون الجديد يُقام على مساحة إجمالية 30 ألف م2، ويضم مبنى رئيسيًا على مساحة 8257 م2 (4 أدوار)، ومبنى الكهرباء بمساحة 4052 م2 (دورين)، ومبنى الخدمات بمساحة 1260 م2 (دورين)، ومبنى العيادات الخارجية الذي يضم 30 عيادة (دورين)، ومبنى المغسلة والتعقيم بمساحة 1870 م2 (دور واحد) ، ويضم المستشفى 272 سريرًا موزعة على تخصصات متنوعة تشمل 42 سريرًا للأطفال، و44 سرير رعاية مركزة، و42 سريرًا للنساء والولادة، و56 سريرًا لغسيل الكلى، و21 سريرًا للطوارئ، و12 سريرًا لحالات الحروق، و55 سريرًا للعناية المركزة الشاملة .

وأكد أبو حطب أنة تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي العملاق إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

محافظة المنوفية المنوفية مستشفى أشمون اخبار محافظة المنوفية اشمون

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