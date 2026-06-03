في أوضاع مخلة.. القصة الكاملة لضبط شاب استدراج فتيات وصورهم للإبتزاز

أثارت واقعة ضبط شاب بمحافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع والغضب بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تتضمن اتهامات له بـ استدراج الفتيات وتصويرهن واستخدام مواد مصورة في ممارسة ضغوط وابتزاز بحقهن، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من صحة الاتهامات المتداولة.

وبحسب المعلومات المتواردة أن الشاب المتهم مقيم بقرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق، وودر العديد من البلاغات والشكاوى التي تضمنت اتهامه باستدراج فتيات وتصويرهن في ظروف مختلفة واستخدام تلك المواد المصورة في الضغط عليهن.

تحرك أمني سريع بعد البلاغات

وفور تصاعد الحديث عن الواقعة وانتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الجهات الأمنية في فحص البلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتخضع المضبوطات حاليا للفحص الفني للتأكد من مدى احتوائها على صور أو مقاطع أو بيانات مرتبطة بالوقائع محل التحقيق، إضافة إلى فحص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية.

تفاعل واسع على "فيس بوك"

وشهدت صفحات ومجموعات محافظة الشرقية على موقع فيسبوك ، تفاعلا كبيرا مع القضية خلال الساعات الماضية، حيث عبر العديد من المستخدمين عن صدمتهم من طبيعة الاتهامات المتداولة، مطالبين بسرعة إعلان نتائج التحقيقات وتوقيع أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت صحة الوقائع.

فقالت هدى حمادة، أحد المتابعات: "ليه بتدارو وجهه خلو الصورة عشان يتوقف حاله فيما بعد".

كما قال أسامة النقاش: "لو الكلام حقيقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه ربنا يخلصه في أهله اللي مش عارفه يربوه".

وركز جانب كبير من التعليقات على ضرورة حماية الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني ، والاستغلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما طالب آخرون بعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج الرسمية من الجهات المختصة.

فقال عمر سلمان، أحد المتابعين: "بنات صغيرة حديثه السن لازم متابعة الأهل عشان سن خطر".

كما قال محمد خميس: "ربنا فضحه والبنات دوول محتاجين تربيه فين أهلهم".

وقالت مدحت السنوسي، أحد المتابعين: "عاقب البنات قبله كلهم".

كما دعا عدد من المتابعين إلى تكثيف حملات التوعية الأسرية حول مخاطر مشاركة الصور والبيانات الشخصية عبر الإنترنت، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للابتزاز أو التهديد الإلكتروني.

فقال الصيدلي جارير الموري، أحد المتابعين: "للاسف البنات الى معاه رايحين بمزاجهم وبدون ضغوط وعمال يضحكو يبقى البنات دى تتعاقب قبل الواد ده".

مطالب بتشديد العقوبات

وأعادت الواقعة إلى الواجهة النقاش حول جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي في استدراج الضحايا أو الضغط عليهم نفسيا.

ويرى متابعون أن هذه النوعية من الجرائم تتطلب تشديد العقوبات القانونية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب تعزيز الرقابة الأسرية والتثقيف الرقمي للشباب والمراهقين لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الممارسات.

التحقيقات مستمرة

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات، شددت المصادر على أن نتائج الفحص الفني والتحريات الجارية هي وحدها الكفيلة بتحديد المسؤوليات القانونية وكشف حقيقة جميع الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن المتهم يتمتع بكافة الضمانات القانونية المقررة حتى صدور قرار أو حكم قضائي نهائي.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة مزيدا من التفاصيل بشأن القضية، خاصة بعد الانتهاء من فحص المضبوطات الإلكترونية وسماع أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة.

والجدير بالذكر، أن إذا ثبتت الاتهامات المتداولة في هذه القضية أمام النيابة والمحكمة، فإن المتهم قد يواجه أكثر من اتهام جنائي في آن واحد، والعقوبة النهائية تتوقف على الوقائع التي تثبتها التحقيقات والأدلة الفنية، ولا يمكن الجزم بعقوبة محددة قبل انتهاء التحقيقات.

وجاءت أبرز الجرائم المحتملة وعقابها، كالتالي:

انتهاك الخصوصية وتصوير أو نشر صور دون رضا أصحابها

إذا ثبت تصوير الفتيات أو الاحتفاظ بصور أو مقاطع تنتهك خصوصيتهن أو نشرها أو التهديد بنشرها، فقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

استخدام الصور أو البيانات للإساءة إلى السمعة أو الشرف

إذا ثبت استخدام الصور أو المقاطع أو البيانات الشخصية بطريقة تمس الشرف أو الاعتبار أو تربطها بمحتوى مناف للآداب، فقد تنطبق المادة 26 من القانون ذاته، والتي تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الابتزاز الإلكتروني

إذا ثبت أن المتهم هدد الضحايا بنشر الصور أو المقاطع لإجبارهن على القيام بأفعال معينة أو لتحقيق منفعة له، فقد يشكل ذلك جريمة ابتزاز إلكتروني، وتطبق بشأنها نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب تفاصيل الواقعة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس المشدد مع تعدد الجرائم المرتكبة.

إذا كانت الضحايا قاصرات

في حال ثبوت أن بعض الضحايا لم يبلغن السن القانونية، فإن ذلك يعد ظرفا مشددا بالغ الخطورة، وقد يترتب عليه توجيه اتهامات إضافية تتعلق باستغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر وفقا لظروف كل واقعة، وهو ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات بشكل كبير.

والجدير بالذكر، أن يواجه الشاب، حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، لاسيما في الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني واستخدام الصور أو المقاطع الشخصية للإضرار بالضحايا.

وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات مالية قد تبلغ 300 ألف جنيه، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا كشفت التحقيقات عن وجود ضحايا قاصرات أو جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة.