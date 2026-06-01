الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محامي الضحية يكشف تفاصيل صادمة في قضية استدراج فتاة والاعتداء عليها بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة بمعاقبة طالب جامعي بالسجن المؤبد، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه، بعد إدانته باستدراج فتاة والتعدي عليها تحت تأثير مادة مخدرة، ثم تصويرها وابتزازها بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محامي المجني عليها تفاصيل القضية التي انتهت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مؤكدًا أن المتهم استغل علاقة الثقة التي كانت تربطه بالفتاة لإيقاعها ضحية لمخططه.

وأوضح أن المتهم دعا المجني عليها لحضور حفل عيد ميلاده، موهمًا إياها بأن عددًا من الأصدقاء والزملاء سيشاركون في الاحتفال، الأمر الذي دفعها إلى تلبية الدعوة دون أن تتوقع تعرضها لأي أذى.

وأضاف أن الفتاة فوجئت عقب وصولها بعدم وجود أي من المدعوين الذين أخبرها المتهم بحضورهم، قبل أن يقدم لها مشروبًا أفقدها الوعي، مستغلًا حالتها في ارتكاب جريمته.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بتصوير المجني عليها دون علمها، ثم استخدم الصور والمقاطع المصورة في تهديدها وابتزازها، ملوحًا بنشرها لإجبارها على تنفيذ مطالبه، كما سعى للحصول على مبالغ مالية منها تحت وطأة التهديد.

وأكد محامي المجني عليها أن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود وما تضمنته أوراق القضية من قرائن وأدلة ثبوت، وانتهت إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المؤبد، مع إلزامه بتعويض مدني قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليها جراء الواقعة.

وشدد الدفاع على أن الحكم يعكس موقفًا حاسمًا تجاه جرائم الاستدراج والابتزاز وانتهاك الخصوصية، ويؤكد حرص القضاء على حماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم . 

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

