قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: نستمر في التزام الأجهزة التنفيذية بمنظومة الشكاوى وسرعة الاستجابة لها

منظومة الشكاوى الحكومية
منظومة الشكاوى الحكومية
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر أكتوبر المنقصى بنسبة 99.16 % .

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بواسطة الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الاستمرار فى إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة لسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم .

منظومة الشكاوى الحكومية

ولفت إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم .

وطالب المحافظ فريق عمل المنظومة بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية .

وأشاد بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، والتى يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى " www.shakwa.eg " للتيسير على المواطنين فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التى تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يشارك في نهضة مارجرجس بدير مواس ويتأمل في "الإيمان العامل"

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يزور الدير المحرق

وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية يتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بأسيوط

السفير مهند العكلوك

السفير مهند العكلوك: جرائم الإبادة في غزة تتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لمحاسبة إسرائيل

بالصور

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد