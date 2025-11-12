محافظ أسوان: نستمر في التزام الأجهزة التنفيذية بمنظومة الشكاوى وسرعة الاستجابة لها

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر أكتوبر المنقصى بنسبة 99.16 % .

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بواسطة الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الاستمرار فى إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة لسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم .

منظومة الشكاوى الحكومية

ولفت إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم .

وطالب المحافظ فريق عمل المنظومة بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية .

وأشاد بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، والتى يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى " www.shakwa.eg " للتيسير على المواطنين فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التى تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .