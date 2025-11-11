قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار وورش العمل لنشر الوعي الأسرى

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعمه الكامل لكافة الأنشطة التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتنفيذاً للمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

وشدد المحافظ على تكثيف التعاون والتنسيق للتوسع فى تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج التوعوية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية ألف سيدة وفتاة ورجل بعدد 20 قرية ونجع بمركز نصر النوبة ، مشيرة إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، فضلاً عن قضايا الأسرة والمرأة وحقوقها وسبل مواجهة العنف الأسرى .

وفى نفس السياق كشفت الدكتورة هدى مصطفى عن مشاركة أعضاء المجلس فى ورشة العمل التى إستمرت على مدار يومين واستهدفت أعضاء اللجان المحلية لمناهضة العنف ضد المرأة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج .

ولفتت إلى أن الورشة شملت تدريب الأعضاء على إعداد إستراتيجية عمل مستقبلية موحدة لتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإستجابة والدعم للحالات التى تتعرض لأى شكل من أشكال العنف .