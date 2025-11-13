قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يستعرض إنجازات عام من العمل الميداني ويناقش أهم القضايا والتحديات

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

 استعرض محافظ الغربية أشرف الجندي ، خلال اجتماعه مع الصحفيين والإعلاميين ، تقريرا شاملا ومفصلا حول مشروعات المحافظة خلال عام 2025/2024، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور ، معبراً عن سعادته بلقائهم واعتبرهم «الضوء الأول في نقل الحقيقة»، مشدداً على أن تواجده اليومي في الشوارع والقرى ولقاءاته المستمرة مع المواطنين تمنحه صورة مباشرة وواضحة عن المشاكل اليومية وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات.

وأكد أن كل شكوى تصل يتم التعامل معها على الفور، وأن المحافظة متفاعلة تماماً مع مطالب المواطنين، وخلال الإجتماع تم عرض فيديوهات لكل قطاع توضح نسب الإنجاز والمراحل التنفيذية للمشروعات، لافتاً إلى حرصه على متابعة كل تفصيله في المشروعات على الأرض.

واستعرض المحافظ مشروعات قطاع الرصف، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات 72 مشروعاً بإجمالي 165 كم طولي بتكلفة إجمالية 1.315 مليار جنيه .

 كما استعرض مشروعات قطاع الأنفاق والكباري، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة نفق قحافة في حي ثان طنطا وتشغيله ، واستكمال ثلاثة مشروعات رئيسية بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 36.7 مليون جنيه، شملت كوبري مشاة بشارع البحر، وتوسعة كوبري سكة المحلة، وتوسعة كوبري السريع بقحافة ، وأوضح أن العمل جاري في كوبري مشاة ميدان الشون بعد إعادة طرحه لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وتناول المحافظ مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، حيث تم هدم وإعادة بناء عمارة سكنية بمنطقة أبو شاهين بتكلفة 54 مليون جنيه، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لمدة عام، وتم مد فترة البناء لعام إضافي بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وسيتم تسكين العمارات كاملة التشطيب بقسط شهري 750 جنيهاً لمدة 30 عاماً ، اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٥. كما شمل مشروع تطوير منطقة السيد البدوي تحسين الشوارع وواجهات المحلات، وإنشاء محلات للباعة الجائلين، وبلاعات للصرف، ومنظومة دفاع مدني بنسبة تنفيذ ٥٢%.
واستعرض مشروعات رفع كفاءة المباني الحكومية، حيث يجري العمل على إنشاء مبنى ملحق بديوان عام المحافظة على مساحة ٧٦٠ م٢ بنسبة تنفيذ ٧٠%، ومبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى على مساحة ٢٧٩٨ م٢ ، بنسبة تنفيذ ٧٠%، واستكمال تطوير قسم مرور المحلة الكبرى بنسبة تنفيذ ٩٥%، وإنشاء مقر جديد لوحدة الصيانة والتدريب بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

واستعرض أيضا مشروعات قطاع الصحة، مؤكداً الانتهاء من التشغيل التجريبي لمستشفى طنطا العام بسبرباي بتكلفة 730 مليون جنيه، واستمرار العمل بمستشفى السنطة المركزي بنسبة تنفيذ ٩٥%، ومركز أورام طنطا الجديد بنسبة تنفيذ ٣٠%. كما تم تسليم موقع مركز البلازما بأرض البوريفاج.

واستعرض المحافظ المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما في ذلك محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بتكلفة 108 ملايين جنيه، ومشاريع المجازر، وطرح أراضي وزارة الري لإنشاء مشروعات استثمارية بعائد ٢٠% للمحافظة و٨٠% للوزارة، شملت تغطية ترعة المحلة ومصرف زفتى 24 فدانا ، وأرض مصنع المواسير بطنطا (٥٧٠٠ م٢)، وأرض مصرف قطور (٢٧٠٠ م٢)، وتم عمل مزاد علني بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٥.
وتناول مشروعات تدوير المخلفات وتحسين البيئة، الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، وشملت إنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بتكلفة 12.9 مليون يورو، ومحطة وسيطة بقطور بطاقة ٣٠٠ طن/يوم بنسبة تنفيذ ٥٥%، وتأهيل جراج مركز طنطا بتكلفة 2.2 مليون يورو.

وأكد المحافظ على متابعة الدائمة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، حيث تم تنفيذ 876 مشروعاً، والانتهاء من 862 مشروعاً، وما زال العمل جارياً في 14 مشروعاً متبقياً، ما وضع المحافظة في المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ ٩٧,٢٤% في سبتمبر ٢٠٢٥، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس في يوليو ٢٠٢٤.

واستعرض استعدادات المحافظة للانتخابات المقبلة، حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر م 3 ملايين ناخب موزعين على 642 لجنة ضمن 613 مقراً انتخابياً، مع توفير كافة الإجراءات لضمان سلامة ومتابعة اللجان وتجهيز الطرق المؤدية إليها، وتوفير مرافق الراحة والإنارة والمظلات لراحة الناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على أن المحافظة تستجيب لجميع شكاوى المواطنين يومياً عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وشكاوى مبادرة الغربية بتتغير بيكم ، وأن أي مشكلة يتم التعامل معها فورياً، وأن تفاعله المباشر مع المواطنين في القرى والشوارع يضمن سرعة حل المشكلات ومعرفة الأولويات الحقيقية لكل منطقة.
وفي ختام اللقاء، استمع محافظ الغربية، إلى مداخلات الصحفيين واستفساراتهم حول عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وناقش معهم أبرز التحديات والمقترحات المطروحة لتحسين مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً تقديره الكبير لدور الإعلام المحلي في نقل نبض الشارع وصوت المواطن بكل شفافية، وأن التعاون البنّاء بين المحافظة ووسائل الإعلام جزء أساسي من منظومة العمل التي تستهدف رضا المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له.

محافظ الغربية الصحفيين الإعلاميين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

بالصور

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد