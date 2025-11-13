محافظ الغربية يستعرض إنجازات عام من العمل الميداني ويناقش أهم القضايا والتحديات

استعرض محافظ الغربية أشرف الجندي ، خلال اجتماعه مع الصحفيين والإعلاميين ، تقريرا شاملا ومفصلا حول مشروعات المحافظة خلال عام 2025/2024، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالحضور ، معبراً عن سعادته بلقائهم واعتبرهم «الضوء الأول في نقل الحقيقة»، مشدداً على أن تواجده اليومي في الشوارع والقرى ولقاءاته المستمرة مع المواطنين تمنحه صورة مباشرة وواضحة عن المشاكل اليومية وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات.

وأكد أن كل شكوى تصل يتم التعامل معها على الفور، وأن المحافظة متفاعلة تماماً مع مطالب المواطنين، وخلال الإجتماع تم عرض فيديوهات لكل قطاع توضح نسب الإنجاز والمراحل التنفيذية للمشروعات، لافتاً إلى حرصه على متابعة كل تفصيله في المشروعات على الأرض.

واستعرض المحافظ مشروعات قطاع الرصف، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات 72 مشروعاً بإجمالي 165 كم طولي بتكلفة إجمالية 1.315 مليار جنيه .

كما استعرض مشروعات قطاع الأنفاق والكباري، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة نفق قحافة في حي ثان طنطا وتشغيله ، واستكمال ثلاثة مشروعات رئيسية بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 36.7 مليون جنيه، شملت كوبري مشاة بشارع البحر، وتوسعة كوبري سكة المحلة، وتوسعة كوبري السريع بقحافة ، وأوضح أن العمل جاري في كوبري مشاة ميدان الشون بعد إعادة طرحه لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة.

وتناول المحافظ مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، حيث تم هدم وإعادة بناء عمارة سكنية بمنطقة أبو شاهين بتكلفة 54 مليون جنيه، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لمدة عام، وتم مد فترة البناء لعام إضافي بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وسيتم تسكين العمارات كاملة التشطيب بقسط شهري 750 جنيهاً لمدة 30 عاماً ، اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٥. كما شمل مشروع تطوير منطقة السيد البدوي تحسين الشوارع وواجهات المحلات، وإنشاء محلات للباعة الجائلين، وبلاعات للصرف، ومنظومة دفاع مدني بنسبة تنفيذ ٥٢%.

واستعرض مشروعات رفع كفاءة المباني الحكومية، حيث يجري العمل على إنشاء مبنى ملحق بديوان عام المحافظة على مساحة ٧٦٠ م٢ بنسبة تنفيذ ٧٠%، ومبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى على مساحة ٢٧٩٨ م٢ ، بنسبة تنفيذ ٧٠%، واستكمال تطوير قسم مرور المحلة الكبرى بنسبة تنفيذ ٩٥%، وإنشاء مقر جديد لوحدة الصيانة والتدريب بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

واستعرض أيضا مشروعات قطاع الصحة، مؤكداً الانتهاء من التشغيل التجريبي لمستشفى طنطا العام بسبرباي بتكلفة 730 مليون جنيه، واستمرار العمل بمستشفى السنطة المركزي بنسبة تنفيذ ٩٥%، ومركز أورام طنطا الجديد بنسبة تنفيذ ٣٠%. كما تم تسليم موقع مركز البلازما بأرض البوريفاج.

واستعرض المحافظ المشروعات الاستثمارية والخدمية، بما في ذلك محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بتكلفة 108 ملايين جنيه، ومشاريع المجازر، وطرح أراضي وزارة الري لإنشاء مشروعات استثمارية بعائد ٢٠% للمحافظة و٨٠% للوزارة، شملت تغطية ترعة المحلة ومصرف زفتى 24 فدانا ، وأرض مصنع المواسير بطنطا (٥٧٠٠ م٢)، وأرض مصرف قطور (٢٧٠٠ م٢)، وتم عمل مزاد علني بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٥.

وتناول مشروعات تدوير المخلفات وتحسين البيئة، الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، وشملت إنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بتكلفة 12.9 مليون يورو، ومحطة وسيطة بقطور بطاقة ٣٠٠ طن/يوم بنسبة تنفيذ ٥٥%، وتأهيل جراج مركز طنطا بتكلفة 2.2 مليون يورو.

وأكد المحافظ على متابعة الدائمة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى، حيث تم تنفيذ 876 مشروعاً، والانتهاء من 862 مشروعاً، وما زال العمل جارياً في 14 مشروعاً متبقياً، ما وضع المحافظة في المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة تنفيذ ٩٧,٢٤% في سبتمبر ٢٠٢٥، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس في يوليو ٢٠٢٤.

واستعرض استعدادات المحافظة للانتخابات المقبلة، حيث يبلغ عدد الناخبين أكثر م 3 ملايين ناخب موزعين على 642 لجنة ضمن 613 مقراً انتخابياً، مع توفير كافة الإجراءات لضمان سلامة ومتابعة اللجان وتجهيز الطرق المؤدية إليها، وتوفير مرافق الراحة والإنارة والمظلات لراحة الناخبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد على أن المحافظة تستجيب لجميع شكاوى المواطنين يومياً عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وشكاوى مبادرة الغربية بتتغير بيكم ، وأن أي مشكلة يتم التعامل معها فورياً، وأن تفاعله المباشر مع المواطنين في القرى والشوارع يضمن سرعة حل المشكلات ومعرفة الأولويات الحقيقية لكل منطقة.

وفي ختام اللقاء، استمع محافظ الغربية، إلى مداخلات الصحفيين واستفساراتهم حول عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وناقش معهم أبرز التحديات والمقترحات المطروحة لتحسين مستوى الأداء التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً تقديره الكبير لدور الإعلام المحلي في نقل نبض الشارع وصوت المواطن بكل شفافية، وأن التعاون البنّاء بين المحافظة ووسائل الإعلام جزء أساسي من منظومة العمل التي تستهدف رضا المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له.