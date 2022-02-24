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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفي أسرار طريقة عمل الكنافة بالقشطة

طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الكنافة بالقشطة، وتكشف عن أسرار إعدادها. 

 

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المقادير :


1/2 كيلو كنافة
1 كوب سمنة سايحة 
1/2 كوب سكر بودرة
طبقة الكريمة 
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة قشطة 
1 ملعقة كبيرة سكر
الشربات
2 كوب سكر
1.5 كوب ماء
عصرة ليمون


الطريقة:


أولاً الكنافة تصبح متجمدة في الفريزر، تفرق في الكبة أو بإيدينا.
وعلى مفرش سيلكون أو رخامة نضيفة تفرش الكنافية عليها السكر وندمجهم مع بعض بشكل جيد، ثم نضيف السمنة ونغلف الكنافة كويس جداً.
توضع الكنافة في صينية مقاس 28 أو 30 مبطنة بالسمنة. 
ونضغطها في الصينية ثم نضيف عليها طبقة الكريمة وهي ساخنة، وتترك الطبقة لحد ما تبرد،
ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة وتغطى طبقة الكريمة بطبقة رفيعة. 
تضاف طبقة خفيفة من السمن المذابة بالفرشاة من على الوش.
توضع فى الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط وبتاخد من 30 - 35 دقيقة ، لحد ما تاخد اللون. 

نخرجها وتترك تهدأ 10 دقايق تقريباً ثم يصب عليها نصف كمية الشربات البارد من فوق ثم نقلبها ونسقيها بالنص الباقي من الشربات من الجنب التاني، ثم تترك لتهدأ وتبرد تماما ثم تقطع لتصبح الكريمة متماسكة. 

كنافة السمنة السكر طريقة تحضير الكنافة طريقة عمل الكنافة بالقشطة السمن ملعقة كبيرة الشربات البارد

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