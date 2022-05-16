عبد السلام وادو : إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب غير عادل.. وفضائح إفريقيا "أمر معتاد".. فيديو

يرى عبد السلام وادو نجم منتخب المغرب السابق، أن إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في بلاده ليست من الشفافية والعدل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وفقاً لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال وادو خلال تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة "الحياة": "أتابع كرة القدم الإفريقية عن قرب وهي في تطور كبير، ولست مع لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في بلدي المغرب حتى لو كانت دولتي قادرة على تنظيم رائع لهذه البطولة، يجب أن يكون لكل فريق الأهلي والوداد نفس الفرص لأنها مباراة واحدة".

وأضاف: "الحيادية الرياضية أن تلعب المباراة وأن يكون لكل طرف نفس الفرص والمميزات، الشفافية هي من تحكم المباراة وإقامة النهائي في بلد محايد".

وتابع: "فريقان كبيران مثل الأهلي والوداد يلعبان النهائي، يجب أن يفوز الأفضل في ظروف متساوية ويجب ألا تكون هناك أغراض أخرى".

وواصل: "يجب أن نوقف الفضائح الذي تحدث من الحكام وغيرها من الفضائح الكروية أصبحت أمرًا معتادًا في الملاعب الإفريقية".

وأتم بالحديث عن توقعاته لمباراة الأهلي والوداد، قائلاً: "أحترم الأهلي وتاريخه، أتمنى أن يفوز فريق الوداد ويحقق اللقب، وأعتقد أن كرة القدم المغربية تتطور بشكل كبير".

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