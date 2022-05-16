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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التفاصيل الكاملة لعملية أنغام الجراحية في الكتف

أنغام
أنغام

فوجئ محبو الفنانة أنغام، بانتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اجراء عملية جراحية في الكتف، الامر الذي أثار خوفهم وقلقهم عليها.

 

كشفت الفنانة أنغام عن حالتها الصحية عقب تعرضها لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

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وقالت "أنغام" خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، :" أجريت جراحة دقيقة في الكتف؛ نتيجة معاناتي من آلام شديدة في أوتار الكتف حيث عانيت من قطع في الوتر وهناك وتر أخر علي وشك الانقطاع ولابد من إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى إنها أصيبت منذ عام ٢٠١١، ولكنها كانت تعيش بالمسكنات.

كما أضافت أنغام أن حدث لها ورم ليفي في إصبع الإبهام وأصبح لا يتحرك نهائيا في الفترة الأخيرة.

يذكر أن كتبت مديرة أعمال الفنانة أنغام على الصورة التي قامت بنشرها على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "انستجرام": "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا".

أنغام الفنانة انغام الحكاية عمرو أديب انستجرام

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