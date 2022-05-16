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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ1100 مواطناُ في قافلة مجانية بقرية الأنصار ببني سويف

قافلة طبية
قافلة طبية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف  إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية ، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

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جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة، لمناقشة تقرير إدارة القوافل ، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" السبت والأحد 14 و15 مايو الجاري "بقرية الأنصار مركز إهناسيا ، مكونة من 7عيادات في 6 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة ) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1123 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،39حالة معمل دم، 32 حالة معمل طفيليات، 7 حالات  أشعة واستصدار 7 قرارات نفقة دولة وتحويل 6 حالات  للمستشفيات لاستكمال العلاج  وفحص 56 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

في المقابل  أشار وكيل الصحة ، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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