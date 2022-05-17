باحث: بوتين يدافع عن كبرياء روسيا حتى لو فقد نصف الشعب

أكد الدكتور أشرف الصباغ، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، أن فنلندا خائفة من تصرفات روسيا ولان الرئيس فلاديمير بوتين خرج إلى العالم معلنا أنه لا توجد دولة اسمها أوكرانيا، موضحا أن فنلندا انضمت لحلف الناتو خشية من ملاقاة مصير أوكرانيا.

وأوضح الدكتور أشرف الصباغ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن روسيا الآن تدافع عن شعار عظمة وكبرياء روسيا حتى لو فقدت نصف شعبها أو نصف ترسانتها التكنولوجية والعسكرية، مؤكدا أن الدول خارج الناتو خائفة من روسيا بعد تهديد بتوين باستخدام السلاح النووي.

وتابع: روسيا تريد أن تؤكد لكل حلفاءها في العالم أنها دولة عظمى وتستحق أن تقود حلفائها، وبوتين سيتسبب في استمرار الحرب حوالي عشر سنوات ولن ينجح في شيء إلا في عزلة شعبه ولن تتوقف الحرب قبل 10 سنوات"، مؤكدا أن الكرملين مستعد للإغلاق والعزلة فى سبيل أن يؤكد لحلفائه أنه روسيا دولة عظمى.



