لإعادة الوجه الجمالي والحضاري.. استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بمداخل المدن، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين، لإعادة الوجه والجمالي والحضاري وتحسين الصورة البصرية أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملات نظافة مكبرة وتمهيد الطرق على مدار اليوم الكامل ونقل القمامة من النقطة الوسيطة بههيا إلى المقلب العمومى بالخطارة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإشغالات برئاسة المركز بشن حملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بناحية المدينة، وكذا إزالة جميع المخالفات التي تُعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية حتى تظهر المدينة بالشكل الجمالي المطلوب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملات النظافة والتجميل بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبه النكارية بطريق ميت غمر وشارع السلام وبجوار مصنع الزيت والصابون وأمام مجمع المدارس وبجوار السكة الحديد، وعلى محور آخر تم ري وغسيل الأشجار وكذلك تمهيد الطرق بالجليدر.

كما قامت الوحدة المحلية ببردين بتكثيف حملات النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس، وتم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق واستكمال دهانات البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس- بردين - الزقازيق، والانتهاء من عملية تركيب الأعلام وصيانة الأعمدة الكهربائية فى منتصف الطريق ورى نباتات الزينة أسفل البوابة الرئيسية.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة البلدورات بشارع النقراشى ومزلقان المصطبة بالحسينية، فضلاً عن غسل وتنظيف الأرصفة والبلدورات وأماكن جلوس الأهالى، وذلك بشارع سعد زغلول طريق الكورنيش من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول فى أبهى الأشكال الجمالية والحضارية.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال النظافة بمنطقة الزراعة وكوبري الصاغة وأمام مدرسة المتفوقين والمستشفى العسكري.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالصالحية والنظافة اليومية بالوحدة المحلية بسوادة واكياد، فضلا عن رفع القمامة المتراكمة بالمناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة (المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - أحمد حلمى).

وقد قامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعة أعمال النظافة برئاسة المدينة من أجل إظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، حيث قامت معدات الحملة الميكيانيكية والعمال بمنظومة النظافة برفع ما يقرب من ١٦ طن قمامة من عدة مناطق، ورفع السفوحة من على جانبي الطريق وتمهيد الطرق الترابية تيسيراً على المواطنين، وكذلك رش الشوارع بالمياه للحد من ارتفاع الحرارة، ورى وتهذيب الأشجار بمدخل المدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل لمداخل المدينة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب وري الأشجار.