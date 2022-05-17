وكيل صحة الشرقية يناقش توفير المخزون الاستراتيجي للأدوية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير احتياجات الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة منها، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام الصيدلة، ومديري إدارات "التموين الدوائي، التفتيش المالي والإداري، المتابعة الميدانية".

تناول الإجتماع مناقشة زيادة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الرئيسي بالمركز الطبي ٢ بالصالحية الجديدة، وفقاً للقدرة الاستيعابية للمخزن، لتوزيعها علي المستشفيات القريبة، مع مناقشة توفير احتياجات جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، من الأدوية والمستلزمات الطبية، لتغطية كافة الأقسام الطبية، لتلبية الاحتياجات في أي وقت.

شدد وكيل الوزارة علي منع وجود أي أدوية أو مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بمنافذ تقديم الخدمة، دون محاسبة المقصرين والمتسببين في ذلك، كما ناقش خطة العمل بين الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للصيدلة والعمل علي رصد أي مخالفات تخص الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات، وطرق حلها، مع متابعة معدلات الاستهلاك، وصرف الأدوية خلال الفترات المسائية بالمستشفيات، والرواكد، ومناقشة خطة عمل صيدلية الطوارئ التي تقوم بصرف الأدوية للأقسام الطبية علي مدار الـ٢٤ ساعة.

ووجه بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية في مختلف الفترات الصباحية والمسائية، والتأكد من التزام القوي البشرية بها، وخاصة في أماكن تقديم الخدمة الطبية.