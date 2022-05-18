عزاء والد ضياء عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية .. فيديو وصور

بدأت مراسم العزاء لوالد الفنان ضياء عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عقب صلاة المغرب.

توافد عدد من النجوم الى عزاء والد الفنان ضياء عبد الخالق، في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم عقب صلاة المغرب، منهم الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها، والفنانة دنيا عبد العزيز، والاعلامي كريم الحسيني، وصبري فواز.

غيب الموت، والد الفنان ضياء عبد الخالق، أمس الاول الإثنين، ليلحق بزوجته بعد 9 أشهر فقط من وفاتها، وأعلن الفنان خبر الوفاة عبر صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تم دفن والد الفنان ضياء عبد الخالق، بعد صلاة الجنازة عليه اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة قبل كوبري التونسي بطريق الأوتوستراد، وقرر ضياء إقامة عزاء والده، بمسجد الحامدية الشاذلية.

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