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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحوة الدراويش.. معسكر مغلق للإسماعيلي الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، إقامة معسكر مغلق للفريق يوم الجمعة المقبل بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري المصري.

ويرغب الجمل فى إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعه من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أي مؤشرات خارجية، بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق البنك الأهلي عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة العشرين من عمر المسابقة المحلية.

جدير بالذكر ان الإسماعيلي نجح فى الفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا خلال آخر مباراتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.

الاسماعيلي الدوري المصري حمزة الجمل النادي الاسماعيلي لبنك الأهلي

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