من فئة السيدان الرياضية.. 5 سيارات موديل 2022 في الإمارات |صور

تحظى فئة السيدان الرياضية باهتمام كبير من محبي عالم السيارات، نظرا لتصميمها المميز، والقدرات الفنية صاحبة الاداء العالي، بحسب التجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 في الامارات من فئة السيدان الرياضية.

5 سيارات موديل 2022

1 – مرسيدس AMG GT موديل 2022

دعمت السيارة مرسيدس AMG GT موديل 2022 بمحرك 4 سي سي، بقوة 469 حصانا، و 630 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك بقوة 576 حصانا، و 700 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 318 كم/ساعة، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.6 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة مرسيدس AMG GT موديل 2022 من 545 ألف درهم إلى 730 ألف درهم.

5 سيارات موديل 2022

2 – نيسان GTR موديل 2022

تحتوي السيارة نيسان GTR موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، يمكنه انتاج 565 حصانا، و 637 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 315 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 600 حصانا، و 652 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة نيسان GTR موديل 2022 من 498.685 درهم إلى 787.809 درهم.

5 سيارات موديل 2022

3 – تويوتا سوبرا موديل 2022

تتمتع السيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 255 حصانا، و400 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج 382 حصانا، و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 بين 184.900 درهم و199 الف درهم.

5 سيارات موديل 2022

4 – تسلا 3 موديل 2022

تحتوي السيارة تسلا 3 موديل 2022 على محرك كهربائي بقوة 325 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 225 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.1 ثانية، إلى جانب محرك آخر بقوة 513 حصانا، و 660 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 261 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 3.3 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة تسلا 3 موديل 2022 بالسوق الاماراتي بين 184.990 درهم و 235.990 درهم.

5 سيارات موديل 2022

5 – لكزس ES موديل 2022

تستمد السيارة قوتها من محرك 2000 سي سي، بقوة 241 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي، إلى جانب محرك اعلى تجهيزًا مكون من 6 اسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة 311 حصانا، و 380 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 230 كم/ساعة، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.6 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة بين 175 ألف درهم و 245 ألف درهم.